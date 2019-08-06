Собчак поделилась мыслями о том, как не ошибиться в выборе партнера

Совсем недавно все светское общество обсуждало развод Ксении Собчак с Максимом Виторганом и ее роман с Константином Богомоловым. На протяжении этого времени журналистка старалась не затрагивать лишний раз тему романтических взаимоотношений.

И вот наконец Ксения решила поделиться своими мыслями по поводу отношений между женщиной и мужчиной на своей странице в Instagram.

Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

По словам Собчак, накануне она встретилась с друзьями, и один из приятелей поделился с ней своим мироощущение, которое очень зацепило Ксению. По версии знакомого теледивы, ключевым становится момент, когда через какое-то время влюбленные в полной мере осознают все недостатки друг друга.

«Принимается важное решение — можешь ты с этими недостатками жить или не можешь. По этой логике, надо искать человека не с вдохновляющими качествами, а с приемлемыми недостатками», — рассуждает Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

В комментариях подписчики поделились с Ксенией своими историями удачных и неудачных отношений. Большинство пользователей пришли к выводу, что такая позиция в целом верна, но нашлись и те, кто с этим утверждением не согласился. А некоторые юзеры и вовсе упрекнули журналистку в том, что она пытается как-то сублимировать свое неудовольствие собственной личной жизнью.

«Думаю, что вы сами себя пытаетесь убедить в перспективе отношений с Богомоловым.»

«Бешенство матки, это нормально», — вынесли вердикт недовольные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак ужаснула сеть странным макияжем и декольте, из которого чуть не выпала грудь.