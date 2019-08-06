Поезда с эвакуированными из зоны ЧС в Ачинске отправились в Красноярск

, 1:11 Эфирная новость 36

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил оказать адресную материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрывов на складе с боеприпасами.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Ольга Халманова

В Ачинском районе Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрывов боеприпасов на складе военной части. Они продолжаются до сих пор, поэтому пожарные не могут приступить к работе.

Количество пострадавших выросло до десяти. Вовсю идет эвакуация населения — в безопасную зону вывезены более трех тысяч человек. Местные жители, взяв самое необходимое, стараются как можно быстрее покинуть опасную зону. На улицах Ачинска уже образовались пробки. На заправках — очереди на сотни метров.

Два поезда с 1,4 тысячами жителей города отправлены в 22:00 по московскому времени в столицу региона.

По словам военных, всего на складе находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. По предварительной версии, пожар начался с возгорания в хранилище пороховых зарядов. Потом сдетонировали и сами снаряды. Склад относится к Центру материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Евгений Кондрашов об оперативной обстановке к этой минуте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС введен на территории Ачинского района из-за взрывов боеприпасов.

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