Какой праздник отмечают 6 августа и что принято делать в этот день

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6 августа просят о помощи святых братьев Бориса и Глеба, а также готовят варенье.

Фото : © РИА Новости / Владимир Вдовин

История праздника

Православные христиане во вторник, 6 августа, чтут память мучеников Бориса и Глеба. Братья были убиты в 1015 году своим старшим братом Святополком во время борьбы за власть, а после отнесены к лику святых за свое смирение и доброту. На протяжении всей жизни они заботились о нищих, больных и обездоленных, подобно своему отцу князю Владимиру.

Что можно и нельзя делать в этот день

© РИА Новости / Егор Еремов

Согласно принятым традициям, в этот день можно обращаться к святым Борису и Глебу, просить помощи в уборке хлеба, который поспевает в этот период. В народе говорили: «Борис и Глеб — поспел хлеб».

Кроме того, 6 августа занимались сбором ягод черемухи. Из них варили варенье, компоты и употребляли в сыром виде.

Также в этот праздник, согласно поверью, принято готовить березовые веники для бани. Для этого выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца. Считалось, что листья должны быть бархатистыми на ощупь, а ветви длинными.

В этот день старались воздержаться от любой сложной работы и не обременять себя домашними обязанностями. Люди ходили друг к другу в гости и угощали домашними пирогами.

Приметы

  • Калины ягоду раскусишь — изведен любовью будешь. А малину попробуешь — хмельной от любви станешь.
  • Увидел росу до полудня — жди грозы.
  • Услышал жужжания мух — жди солнечной погоды.
  • Паук плетет паутину — жди длительных дождей.
  • С осины пух полетел — пришло время собирать подосиновики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 августа православные христиане отмечают День Трофима Бессонника.

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