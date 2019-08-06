Семь человек погибли в аварии с микроавтобусом и легковушкой под Рязанью

Семь человек стали жертвами страшной аварии на трассе М-5 неподалеку от Пичкиряево в Рязанской области. Как стало известно 5-tv.ru, еще семь человек получили ранения.

Микроавтобус марки Mercedes столкнулся с иномаркой Toyota. Что стало причиной ДТП пока не ясно.

Известно, что в пассажирском транспорте находились 11 человек. Все пострадавшие направлены в ближайшие больницы, среди них один несовершеннолетний.

На месте ЧП работают экстренные службы города. На трассе организовано реверсивное движение.

Правоохранителям предстоит выяснить все детали этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус перевернулся под Саратовом, есть пострадавшие.