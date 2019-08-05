Автобус перевернулся под Саратовом, есть пострадавшие

Пассажирский автобус Volvo, следовавший из Германии в город Камышин Волгоградской области, перевернулся под Саратовом. Авария произошла утром 5 августа на 376 километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград», сообщает Saratovnews.ru.

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В результате опрокидывания пострадали шесть человек — четверо взрослых и двое детей. По предварительным данным, все получили легкие травмы. Пассажиров отправили в больницу.

« По предварительным данным, четверо взрослых и двое детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное заведение на осмотр », — сообщает местное УГИБДД.

Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

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