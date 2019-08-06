Как не стать жертвой туристических аферистов и не лишиться долгожданного отпуска

, 8:09 Эфирная новость 119

Турфирмы-однодневки заманивают клиентов низкими ценами и большими скидками, однако на деле получается, что «бесплатный сыр — только в мышеловке».

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Nicolas Economou

Сотни российских туристов вообще так никуда и не отправятся, имея на руках оплаченные путевки. Все пострадавшие приобретали дешевые туры, а в итоге купили билет в никуда.

Большие скидки, низкие цены — типичная уловка турфирм-однодневок, многие из которых работают по принципу финансовой пирамиды — последний клиент остается ни с чем.

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Туристический бизнес устроен так: есть туроператор, который выкупает места в самолетах и номера в гостиницах и формирует пакетные туры. И есть агенты, которые эти туры реализуют. Если агенты продают их ниже себестоимости, значит они работают, либо себе в убыток, либо по схеме классической финансовой пирамиды, оплачивая часть тура одного клиента, который, условно, вылетает сегодня деньгами того, кому лететь только завтра. И так по цепочке.

Как не стать жертвой туристических аферистов и не лишиться в одночасье отпуска, денег и нервов — разбирался Максим Прихода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ажиотаже в визовом центре Финляндии в Петербурге, где до ужесточения правил осталось менее месяца.

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