«Ангелочек с картины»: Пугачева и Галкин показали видео с годовалой дочкой Лизой

, 8:18 Видео 141

В аккаунте дочери юмориста и Примадонны российской эстрады опубликован трогательный ролик.

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Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaaa

Дети ведущего Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в пятилетнем возрасте завоевали такую популярность, которой могут позавидовать многие знаменитости. У малышей есть отдельные страницы в Instagram, на которых родители делятся самыми забавными и трогательными моментами из их жизни. Поклонники с удовольствием наблюдают за тем, как ребята растут, и не перестают ими восхищаться.

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Однако аккаунты Лизы и Гарри были созданы только в этом году, поэтому в них почти нет кадров, на которых юные звезды запечатлены в самом раннем возрасте. Родители решили исправить ситуацию и показать подписчикам, как их дочь выглядела в полтора года.

На странице малышки в соцсети появилось видео, сделанное несколько лет назад. На кадрах белокурая красавица играет с отцом в игрушки, а после по его просьбе признается ему в чувствах.

«Папочка, любимый», — нежно произносит девочка.

В завершение ролика появляется знаменитая мать Лизы — Алла Пугачева. Она раскачивает наследницу на детском стуле и наслаждается ее смехом.

Фанаты не смогли сдержать умиления при виде таких трогательных моментов из жизни малышки. По традиции, они оставили шквал позитивных комментариев, в которых нахваливали и саму девочку, и ее знаменитого отца.

«Максим, такой замечательный отец, как же повезло Гари и Лизе».

«Действительно! Как время летит!»

«Офигеть! Как ангелочек с картины! Очень красивая!»

«Какая хорошая семья! В которой царит любовь, гармония, счастье! Детки — просто прелесть! Максим, вы очень хороший папа!»

«Да, время летит быстро, дети растут быстро», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина придумала уморительный финал для своей сказки.

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