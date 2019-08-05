Видео: Лиза Галкина придумала уморительный финал для своей сказки

Артистичная дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже в пять лет перестала быть просто «ребенком знаменитостей». Лиза Галкина покорила сердца миллионов фанатов своей непосредственностью и артистизмом. Благодаря последней публикации в Instagram поклонникам стало известно еще и о буйной фантазии дочки Примадонны.
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В новом видео Лиза рассказывает сказку собственного сочинения о волшебных розах. Мол, кто уколется об их шипы, тот тут же превратится в дракона.
Пост с прерванным на самом интересном месте повествованием дочки Пугачевой и Галкина подписали весьма иронично.
Поклонники маленькой сказочницы в который раз поразились ее талантам и, в частности, невероятным харизме и артистичности.
«Артистка, по ней Голливуд плачет!»
«Какая она артистичная! Сказочница!»
«Не ребенок, а просто чудо!» — восхищаются Лизой фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина станцевала под музыку из балета «Кармен».