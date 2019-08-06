В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

, 12:09 Эфирная новость 33

Предварительной причиной пожара на складе боеприпасов назван человеческий фактор, точнее скажут следственные органы и прокуратура, заявил журналистам генерал армии Дмитрий Булгаков.

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Фото, видео : ТАСС/Скворцов Дмитрий, 5-tv.ru

Предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор. Об этом журналистам заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

В зоне ЧП действует режим чрезвычайной ситуации. Количество пострадавших от взрывов выросло до 12 человек. Завершается эвакуация населения Ачинского района — в безопасную зону вывезли уже более 16 тысяч человек.

Станислав Григорьев — с последней информацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к тушению пожара на складе с боеприпасами под Ачинском привлекли роботов — четыре робототехнических комплекса «Уран-14».

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