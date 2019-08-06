«У них никогда не было секса»: дочь Федосеевой-Шукшиной о браке с Алибасовым

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга — рассказала, что у актрисы и ее спутника, Бари Алибасова, никогда не было интимной близости. Об этом, по словам Ольги, ей рассказала сама Федосеева-Шукшина.

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Алибасов и Федосеева-Шукшина заявили о своих романтических отношениях еще в 1995 году, а в 2018-м их роман снова приковал к себе внимание общественности — 80-летняя актриса и 71-летний продюсер сыграли свадьбу. Однако, настаивает Ольга, за более чем двадцатилетнюю историю их взаимоотношений у Лидии Николаевны и Бари Каримовича никогда не было секса.

«Я не знаю, зачем был нужен этот брак моей маме. „Мы никогда не жили вместе, — недавно призналась мне она. — Совместного быта у нас не было, секса тоже“. Это признание меня расстроило», — заявила женщина в интервью изданию «Собеседник.ru».

Теперь Ольга не понимает, для чего ее матери понадобилась свадьба с мужчиной, который, по ее мнению, порочит как репутацию самой Федосеевой-Шукшиной, так и ее покойного супруга — писателя Василия Шукшина.

Вместе супруги никогда не проживали. «Родовая» квартира на улице Бочкова, так ее называет Ольга, и в которой живет Лидия Николаевна, давно пришла в упадок без мужской руки — не работает сантехника, появилась путаница в коммунальных платежах. Все эти вопросы, с которыми пришлось столкнуться замужней, казалось бы, Федосеевой-Шукшиной, ее дочь решала сама лично.

При этом публично Алибасов стремится показать, что много времени проводит с женой и чувствует себя свободно в ее доме. Ольга рассказывает, что «стоит ей только отлучиться из квартиры», как Бари Каримович появляется в ней вместе со своим помощником. По словам женщины, Алибасов регулярно проводит фотосессии в квартире покойного супруга Лидии Николаевны Василия Шукшина — то на кровати писателя с голым торсом, то за его рабочим столом, копируя один из архивных снимков артиста.

Волнуется Ольга и об интеллектуальном и творческом наследии своего отца, которое теперь может попасть не в те руки.

«Я не о частных лицах говорю, а о настоящем богатстве отца, которое он оставил всем нам. Шукшин всего себя отдал народу, свою кровь, поэтому я и обращаюсь к его народу, чтобы встали на защиту не только наследия Василия Макаровича, но и Лидии Николаевны, ведь мама — народная артистка», — уверена Ольга Шукшина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бари Алибасов вместе с Лидией Федосеевой-Шукшиной почтил память Василия Шукшина в 90-й день рождения писателя.