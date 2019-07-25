«Сидим»: Бари Алибасов и Лидия Федосеева почтили память Василия Шукшина — фото

, 17:25 Фото 536

25 июля знаменитому писателю и кинорежиссеру могло бы исполниться 90 лет.

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Фото, видео : Instagram @alibasov_nana

Бари Алибасов в своем аккаунте в Instagram в четверг, 25 июля, разместил фото, на котором он вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, по его словам, отмечают день рождения знаменитого писателя и кинорежиссера Василия Шукшина.

На снимке музыкальный продюсер и актриса сидят на диване. Бари Алибасов предположительно смотрит телевизор, а Лидия Федосеева-Шукшина читает газету. Рядом с ней на столе лежит пульт от телевизора.

«Сидим с Лидией Николаевной, отмечаем 90-й день рождения Василия Шукшина», — написал Бари Алибасов под первым фото.

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Instagram @alibasov_nana

На другом снимке актриса сидит на лавочке у могилы своего второго мужа. В центре внушительного гранитного обелиска черно-белое фото Василия Макаровича.

«Удивительно, как можно через образы простого человека ясным, понятным, доходчивым, но таким сочным языком показать, что такое душа нашего народа. Так мог сделать только гениальный автор — Василий Макарович Шукшин. Сегодня 90 лет со дня рождения Гения», — прокомментировал фото пятый муж Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Instagram @alibasov_nana

Подписчики Бари Алибасова в комментариях поддержали продюсера, отметив, что Василий Шукшин — «гордость и мощь российской державы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов взбудоражил фанатов интимным фото.

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«Сидим»: Бари Алибасов и Лидия Федосеева почтили память Василия Шукшина — фото

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