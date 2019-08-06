Соловьев назвал «дичью» слова Коломойского о переговорах о работе на канале «1+1»

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в интервью агентству RNS опроверг слухи о том, что вел переговоры с представителями украинского бизнесмена Игоря Коломойского о работе на телеканале «1+1» в 2011–2012 годах.

« Когда ты хочешь пригласить человека на работу, зачем звонить его родственникам? У него что, нет моего телефона? Это какая-то дичь, родственники-то тут причем? Коломойский интересный, конечно, человек! Предложил бы поработать — я бы хотя бы об этом знал! У меня ощущение, что какой-то Александр Шапиро развел Коломойского на поездку в Израиль под предлогом якобы беседы со мной », — заявил Владимир Соловьев.

Телеведущий отметил, что у него в числе родственников нет человека по имени Александр Шапиро.

« Я не знаю никакого Александра Шапиро, у меня таких родственников нет. И я ни с каким Александром Шапиро в Израиле никаких переговоров не вел, меня вообще удивляет даже сама формулировка. Со мной никто лично не беседовал ни про какие „1+1“, ничего не предлагал. Предложили — было бы интересно, я бы посмотрел, в 2011-то году », — сказал Владимир Соловьев.

Журналист добавил, что, если бы Игорь Коломойский действительно хотел пригласить его на работу, то он позвонил бы сам. Владимир Соловьев подчеркнул, что готов взять интервью у украинского бизнесмена, в случае если это его заявление было связано с желанием обратить на себя внимание.

« Поэтому Коломойский, конечно, удивительный человек — какой-то детский сад — штаны на лямках. Если бы он хотел, чтобы я у него работал, что же он сам не позвонил? Может, ему хочется, чтобы я обратил мое внимание на него? Так я и так обращаю. Если Беня (прозвище Игоря Коломойского — Прим.ред.) хочет дать мне интервью, так зачем так сложно на меня выходить? Я готов его взять », — резюмировал Владимир Соловьев.

О переговорах восьмилетней давности с Владимиром Соловьевым украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью РБК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина.