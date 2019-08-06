«Отказаться от секса?!» Юлия Ковальчук откровенно поведала о своих секретах

Юлия Ковальчук решила поделиться с поклонниками подробностями личной жизни в Instagram. Певица не постеснялась рассказать о самом интимном: сексе, снах и собственных недостатках. В публикации 36-летняя артистка также сообщила о том, что для нее является самым главным в жизни.

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«Если ты хочешь хоть чего-нибудь добиться в жизни, ты должен пахать. В детстве я мечтала стать патологоанатомом. Самое сильное качество во мне — это терпимость и трудоспособность. Самое скучное на свете — это невозможность развиваться и пробовать что-то новое», — утверждает знаменитость.

Instagram @juliakovalchuk

Экс-солистка группы «Блестящие» рассказала, что самостоятельно зарабатывала деньги будучи еще совсем юной.

«Когда мне было 15, я уже зарабатывала свои первые деньги и выглядела старше своих лет. Первые мои съемки были в 17 лет, участвовала в фотосессии в составе танцевального коллектива, а затем в составе «Блестящих“» , — поделилась артистка.

Во время откровений Юлия Ковальчук призналась — если ей на выбор предложат на год отказаться от соцсетей или секса, она перестанет пользоваться Instagram. Больше всего на свете певицу вдохновляет любовь. Звезда утверждает, что самое большое наслаждение для нее — знать, что все близкие здоровы. Идеальный день для знаменитости — отдых с семьей.

Одним из своих недостатков Юлия Ковальчук назвала — неистовую любовь к отстаиванию собственной правоты. Очевидно из-за этого изъяна характера певице снятся странные сны.

«Иногда мне снится, что я — мужчина» , — откровенно заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подписчики раскритиковали Юлию Ковальчук в бикини на пляже.