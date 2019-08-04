«А где грудь?»: Подписчики раскритиковали Юлию Ковальчук в бикини на пляже

Экс-солистка группы «Блестящие» 36-летняя Юлия Ковальчук наслаждается отдыхом и делится с подписчиками в Instagram фотографиями. Недавно певица опубликовала снимок с пляжа. В кадре артистка в полосатом бикини, разложив камешки на теле, релаксирует на песке.

Идею для фото, как написала Юлия, она почерпнула из сериала «Секс в большом городе»:

«Помню как в моем любимом сериале „Секс в большом городе“ Саманта разложила на своем теле суши и роллы для любимого и пролежала так, пока они не испортились😂. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало это больше чаек», — поделилась Ковальчук.

Instagram @juliakovalchuk