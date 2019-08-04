«А где грудь?»: Подписчики раскритиковали Юлию Ковальчук в бикини на пляже

Экс-солистка группы «Блестящие» 36-летняя Юлия Ковальчук наслаждается отдыхом и делится с подписчиками в Instagram фотографиями. Недавно певица опубликовала снимок с пляжа. В кадре артистка в полосатом бикини, разложив камешки на теле, релаксирует на песке.
Идею для фото, как написала Юлия, она почерпнула из сериала «Секс в большом городе»:
Поклонники сравнили Юлию с Сарой Джессикой Паркер, только отметили, что российская певица намного красивее. Однако многие фолловеры раскритиковали фигуру артистки, обвинив ее в излишней худобе:
«А где грудь? Неудачное фото»;
«Худышка»;
«На кости только собаки кидаются»;
«Тема груди раскрыта не полностью», — оставили комментарии юзеры.
Гороскоп на 4 августа: Козерог, нажмите Ctrl + Alt + Del!
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук в платье с перьями эффектно станцевала в Баку.