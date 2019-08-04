«А где грудь?»: Подписчики раскритиковали Юлию Ковальчук в бикини на пляже

, 10:24 Фото 13

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха.

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Фото, видео : Instagram @juliakovalchuk

Экс-солистка группы «Блестящие» 36-летняя Юлия Ковальчук наслаждается отдыхом и делится с подписчиками в Instagram фотографиями. Недавно певица опубликовала снимок с пляжа. В кадре артистка в полосатом бикини, разложив камешки на теле, релаксирует на песке.

Идею для фото, как написала Юлия, она почерпнула из сериала «Секс в большом городе»:

«Помню как в моем любимом сериале „Секс в большом городе“ Саманта разложила на своем теле суши и роллы для любимого и пролежала так, пока они не испортились😂. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало это больше чаек», — поделилась Ковальчук.

Instagram @juliakovalchuk

Поклонники сравнили Юлию с Сарой Джессикой Паркер, только отметили, что российская певица намного красивее. Однако многие фолловеры раскритиковали фигуру артистки, обвинив ее в излишней худобе:

«А где грудь? Неудачное фото»;

«Худышка»;

«На кости только собаки кидаются»;

«Тема груди раскрыта не полностью», — оставили комментарии юзеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук в платье с перьями эффектно станцевала в Баку.

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