ФНС станет «тайным игроком» на тотализаторах

Налоговым инспекторам разрешили играть в интернет-казино. В рабочее время и на государственные деньги. Но не ради выигрыша, а чтобы выявить и призвать к ответу организаторов нелегальных азартных игр.

Онлайн-тотализаторы запрещены законом, но мошенники все равно находят способы вовлечь в игру доверчивых клиентов. Жертвами уже стали тысячи наших сограждан: они проигрывают всю зарплату, берут кредиты, влезают в долги. Чем же тут могут помочь сотрудники Федеральной Налоговой Службы? Подробности в видеосюжете Дмитрия Вахницкого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная служба судебных приставов России обзаведется электронным суперсервисом.