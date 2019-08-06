ФНС станет «тайным игроком» на тотализаторах

, 21:15 Эфирная новость 17

Закон, который даст Федеральной налоговой службе новые полномочия для выявления подпольных азартных заведений, вступил в силу 6 августа.

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Фото, видео : ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Налоговым инспекторам разрешили играть в интернет-казино. В рабочее время и на государственные деньги. Но не ради выигрыша, а чтобы выявить и призвать к ответу организаторов нелегальных азартных игр.

Онлайн-тотализаторы запрещены законом, но мошенники все равно находят способы вовлечь в игру доверчивых клиентов. Жертвами уже стали тысячи наших сограждан: они проигрывают всю зарплату, берут кредиты, влезают в долги. Чем же тут могут помочь сотрудники Федеральной Налоговой Службы? Подробности в видеосюжете Дмитрия Вахницкого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная служба судебных приставов России обзаведется электронным суперсервисом.

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