Служба судебных приставов России обзаведется электронным суперсервисом. Его разрабатывают в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом говорили в четверг, 1 августа, в Москве на профильной международной конференции с участием представителей 60 стран. По сути все исполнительное производство службы будет переведено в цифровой формат. Ресурс можно будет посетить на едином портале госуслуг.

«Он позволит всем сторонам, в первую очередь нашим гражданам, как должникам, так и взыскателям, видеть все процедуры, которые осуществляют судебные приставы, причем видеть не только ход исполнений, но и документы. Чтобы отпала необходимость приходить на личный прием», — объясняет директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Российские судебные приставы за первое полугодие взыскали с должников около 340 миллиардов рублей — это долги по алиментам, зарплатам, штрафам ГИБДД. В этом году на миллион увеличилось число невыездных россиян.

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