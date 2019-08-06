Подозреваемый в убийстве блогерши в Москве угрожал навредить себе в ИВС

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Максим Г., который, предположительно, убил столичную блогершу и спрятал ее тело в чемодан, пригрозил сотрудникам изолятора, что уйдет из жизни.

Фото : Следственный комитет РФ

Максим Г., подозреваемый в убийстве студентки-блогерши в Москве, угрожал навредить себе в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на близкие к следствию источники.

Из-за угроз, которые озвучивал 34-летний мужчина, следователи несколько дней присматривали за ним особенно тщательно. На суде подозреваемый также заявлял, что готов незамедлительно отдать свою жизнь в обмен на жизнь убитой девушки.

По словам источника, в ИВС Максим первое время выглядел «подавленным и прибитым», однако позже пришел в себя. Примечательно, что в изоляторе мужчина встретил свой день рождения, однако никак его не отмечал. Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, который посещал Максима, ему не присылались передачи и в камере нет ничего сладкого — мужчина просто «сидит и пьет чай» с сокамерниками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Г., который, предположительно, убил студентку-блогершу и сложил ее тело в чемодан, тратил изрядное количество денег на бьюти-процедуры и дам легкого поведения.

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