Подозреваемый в убийстве блогерши в Москве угрожал навредить себе в ИВС

Максим Г., подозреваемый в убийстве студентки-блогерши в Москве, угрожал навредить себе в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на близкие к следствию источники.

Из-за угроз, которые озвучивал 34-летний мужчина, следователи несколько дней присматривали за ним особенно тщательно. На суде подозреваемый также заявлял, что готов незамедлительно отдать свою жизнь в обмен на жизнь убитой девушки.

По словам источника, в ИВС Максим первое время выглядел «подавленным и прибитым», однако позже пришел в себя. Примечательно, что в изоляторе мужчина встретил свой день рождения, однако никак его не отмечал. Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, который посещал Максима, ему не присылались передачи и в камере нет ничего сладкого — мужчина просто «сидит и пьет чай» с сокамерниками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Г., который, предположительно, убил студентку-блогершу и сложил ее тело в чемодан, тратил изрядное количество денег на бьюти-процедуры и дам легкого поведения.