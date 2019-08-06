Кайли Дженнер арендует в день рождения яхту за 250 миллионов долларов

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Светская львица уже получила «предварительный» подарок от бойфренда — огромный холл в доме звезды был полностью усыпан лепестками роз.

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Фото, видео : Instagram @ kyliejenner

Кайли Дженнер — одна из семейства Кардашьян — отметит день рождения только 10 августа. Однако 21-летняя светская львица уже вовсю готовится к празднованию. Знаменитость планирует провести торжество в компании близких людей — будет приглашено всего 22 человека. Такое строго ограниченное количество участников праздника объясняется вместимостью яхты, которую собирается арендовать Кайли. Об этом сообщает Нello Мagazine.

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Самая молодая миллиардерша (как утверждает Forbes) Кайли Дженнер планирует отметить день рождения на яхте класса люкс Tranquility. Недельное пребывание на судне обычно обходится в 1,2 миллиона долларов. Сама супереяхта стоит порядка 250 миллионов долларов.

Несмотря на то, что до праздника остается еще несколько дней, бойфренд Кайли — 28-летний музыкант и продюсер Трэвис Скотт — уже сделал ей «предварительный» подарок. Суженый миллиардерши усыпал лепестками роз огромный холл в ее доме. Светская львица опубликовала видео сюрприза от возлюбленного в Instagram.

«Мой дом полностью усыпан лепестками роз! О боже, Трэвис! А ведь это еще даже не мой день рождения!» — подписала пост знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кайли Дженнер снялась в рекламе собственной марки джинсов.

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