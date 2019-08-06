Кайли Дженнер арендует в день рождения яхту за 250 миллионов долларов

Кайли Дженнер — одна из семейства Кардашьян — отметит день рождения только 10 августа. Однако 21-летняя светская львица уже вовсю готовится к празднованию. Знаменитость планирует провести торжество в компании близких людей — будет приглашено всего 22 человека. Такое строго ограниченное количество участников праздника объясняется вместимостью яхты, которую собирается арендовать Кайли. Об этом сообщает Нello Мagazine.

«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

Самая молодая миллиардерша (как утверждает Forbes) Кайли Дженнер планирует отметить день рождения на яхте класса люкс Tranquility. Недельное пребывание на судне обычно обходится в 1,2 миллиона долларов. Сама супереяхта стоит порядка 250 миллионов долларов.

Несмотря на то, что до праздника остается еще несколько дней, бойфренд Кайли — 28-летний музыкант и продюсер Трэвис Скотт — уже сделал ей «предварительный» подарок. Суженый миллиардерши усыпал лепестками роз огромный холл в ее доме. Светская львица опубликовала видео сюрприза от возлюбленного в Instagram.

« Мой дом полностью усыпан лепестками роз! О боже, Трэвис! А ведь это еще даже не мой день рождения! » — подписала пост знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кайли Дженнер снялась в рекламе собственной марки джинсов.