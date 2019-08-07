Какой праздник отмечают 7 августа и что принято делать в этот день

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7 августа — день успения великой девы Анны — матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Христа, в простонародье — Анна Летняя или Анна Зимоуказительница.

Фото : © РИА Новости / Андрей Александров

История праздника

Православные отмечают 7 августа день успения великой девы Анны — матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Как гласит библейское предание, дочь Вифлеемского священника Анна Галилейская прожила в браке с Иоакимом около 50 лет, но так и не родила детей. И тогда муж ее удалился в пустыню и усердно молился там. Однажды обоим супругам явился ангел и возвестил о скором рождении дочери. Спустя время родилась девочка, которую назвали Марией, и которой суждено было произвести на свет Спасителя.

В народе православный праздник на Руси называли Анна Летняя или Анна Холодная, или Зимоуказательница. В этот день внимательно наблюдали за погодой, чтобы понять, какая будет зима. Если 7 августа утренние заморозки, холод и ненастье, зиму ожидали суровую и морозную. А если погода теплая и сухая — зима будет солнечная и с небольшими морозами.

Что можно и нельзя делать в этот день

На Анну летнюю принято было выкапывать новый урожай картошки. Устраивали и застолье — и тогда картошка была главным блюдом на столе — вареная, печеная, жареная, фаршированная, картофельные оладьи и котлеты. Кроме того, заготавливали в это время грибы и ягоды.

7 августа также считается очень благоприятным днем для свадьбы или крещения детей. А родившиеся в этот день должны вырасти счастливыми и здоровыми.

А вот ругаться в этот день мудрые люди категорически не советуют — это дурная примета. Ссорящиеся 7 августа, могут накликать на себя серьезную беду.

Приметы

Если черемуха созрела — осень наступит рано

Аисты собираются в стаи, а муравьи увеличивают муравейники — зима будет ранней и морозной

Большой урожай желудей — к теплой зиме

Иней на окнах — заморозки начнутся в октябре

Утренняя роса в поле замерзла — зима будет очень суровой

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России принято отмечать 6 августа день поминовения святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

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