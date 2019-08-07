Специальные зоны для уличных музыкантов предложили создать в Петербурге

, 7:55 Эфирная новость 23

Конфликт между жителями центра Северной столицы и музыкантами уже который год подряд выходит на законодательную плоскость.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Илья Питалев

В Петербурге всерьез задумались ограничить творческую свободу уличных музыкантов.

Слишком громкое соседство не дает покоя жителям ни днем, ни ночью. Весь центр Северной столицы сейчас — как одна стихийная концертная площадка.

Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Законодатели в один голос заявляют — уличных музыкантов Петербурга давно пора вывести из тени и наградить официальным статусом и постоянными площадками, как, скажем, сделали в Москве, или на уровне Комитета культуры давать лицензии и утверждать репертуар, что пугает даже профессиональных музыкантов.

Будут ли в Питере петь по новым правилам — интересовался Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге промоутеры чая с кулаками отвоевывают территорию.

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