Видео: роженица из петербургского такси сидела в тюрьме за истязание ребенка

Женщина, у которой неожиданно отошли воды в машине такси, родила 4 августа еще до приезда медиков. Однако в этой, казалось бы радостной истории, оказалось много шокирующих деталей о прошлом женщины.

Как рассказала 5-tv.ru сама Светлана А., таксист в ее родоразрешении участия не принимал — мужчина выбежал из машины, чтобы встретить подъезжающую скорую. Рожать женщине помогала ее подруга, которая ехала вместе с ней. Как выяснилось, этот ребенок у Светланы седьмой. Однако с ней проживает только одна младшая дочь. Родительских прав на четверых старших детей женщина лишена.

Причиной такого решения органов опеки стала трагическая смерть пятого ребенка. О том, что произошло с сыном, Светлана отвечает уклончиво и нехотя.

«Ничего хорошего не произошло. Дети бесились, игрались. Там не только мои дети были — подружкины тоже. Потом старший ребенок пришел, сказал, что ребенок лежит. И потом там закрутилось-завертелось со следствием, подруга наговорила те слова, которые она посчитала нужным. И следователь, когда меня задержали, сказали, что меня в любом случае посадят», — в беседе с 5-tv.ru рассказала Светлана.

Женщину действительно приговорили к лишению свободы — она отбывала наказание четыре года и шесть месяцев. Уголовное дело по факту смерти мальчика было возбуждено в 2010-м году. Следствие установило, что причиной смерти мальчика стали жестокие истязания, которым его подвергла родная мать. Ребенок попал в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные гематомы туловища, конечностей, травма живота», писал портал NEWSru. Спасти его врачам не удалось.

Следствием было установлено, что таким образом мать решила наказать мальчика за то, что он без разрешения съел мед. Женщина поставила малыша в угол и запретила ему ходить в туалет. А когда ребенок не смог больше терпеть и справил естественную нужду прямо в углу, принялась бить его об пол, а после посадила в ледяную ванну — в качестве еще одного наказания. По данным следствиям, и погибший малыш, и трое старших детей до этого неоднократно подвергались другим жестоким наказаниям.

В момент задержания в 2010 году Светлана находилась на седьмом месяце беременности. Как рассказала женщина нашему корреспонденту, ей сделали кесарево сечение и лишили прав на только что рожденного ребенка.

Сейчас Светлана пытается начать жизнь с чистого листа — в начале года она вышла замуж, растит младшую дочь и теперь уже — новорожденного сына.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать трехлетней девочки обвинила московских врачей в ее гибели. Ребенок с ДЦП был доставлен в реанимацию с подозрением на аппендицит, где и скончался.