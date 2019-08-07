Украинский политик призвал к смене мирового порядка

Мировому сообществу необходима смена миропорядка, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время эфира на телеканале NewsOne. По мнению украинского политика, сейчас человечество наблюдает глобальный кризис, который спровоцирован невыполненными договоренностями между государствами, а также разрушением системы мировой безопасности.

«Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран. На данный момент просто не работают те механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны», — считает Тука.

Также он выразил недоверие к работе ООН и Совета безопасности ООН, призвав выстроить новый международный порядок.

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