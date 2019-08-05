Украинские туристы устроили в Испании скандал из-за российского флага

Украинские туристы в городе Салоу на юге Испании устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане отеля Best San Francisco.
Постояльцы гостиницы, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что администратор в ответ на ультимативное требование жителей Незалежной убрать триколор заявил, что «является сторонником российской политики, и что его позиция — это позиция всей Испании», пишет «Экономика сегодня».
Однако не только флаг «испортил» отдых украинцам — позднее местные аниматоры начали развлекать отдыхающих песнями времен Великой Отечественной войны. «Оскорбленные» граждане Украины уверены, что таким образом им хотели «продемонстрировать презрение».
Рассердившись в конец, они потребовали от туроператора предоставить им другой отель, на что им было предложено заплатить за изменение путевки штраф.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как художнику Илье Репину на Украине подправили биографию, «похоронив» его под Харьковом, тогда как выдающийся живописец упокоился под Петербургом.