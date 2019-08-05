Украинские туристы устроили в Испании скандал из-за российского флага

Украинские туристы в городе Салоу на юге Испании устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане отеля Best San Francisco.

Постояльцы гостиницы, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что администратор в ответ на ультимативное требование жителей Незалежной убрать триколор заявил, что «является сторонником российской политики, и что его позиция — это позиция всей Испании», пишет «Экономика сегодня».

Однако не только флаг «испортил» отдых украинцам — позднее местные аниматоры начали развлекать отдыхающих песнями времен Великой Отечественной войны. «Оскорбленные» граждане Украины уверены, что таким образом им хотели «продемонстрировать презрение».

Рассердившись в конец, они потребовали от туроператора предоставить им другой отель, на что им было предложено заплатить за изменение путевки штраф.

Многие пользователи сети раскритиковали украинских отдыхающих за их поведение, назвав «стыдобой», так как в тот день, когда разгорелся конфликт, в ресторане отеля был тематический вечер, где подавали «сладости русской кухни, пряники и так далее».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как художнику Илье Репину на Украине подправили биографию, «похоронив» его под Харьковом, тогда как выдающийся живописец упокоился под Петербургом.