Основными причинами незанятости населения в России в 2019 году являются сокращения сотрудников, ликвидации предприятий, либо собственного бизнеса, сообщает телеканал RT со ссылкой на свежие данные Росстата.

В ведомстве провели новое исследование, касающееся причин, по которым россияне остались без работы. При этом учитывались только те люди, у которых уже имеется опыт в той или иной сфере. Так, за первый квартал 2019 года 16,1% граждан оказались безработными из-за сокращений, ликвидации предприятий, а также собственного дела.

Чуть более 6% закончили работать из-за окончания договора, 26,6% уволились по собственному желанию. Еще 26,8% сослались на другие причины, не уточнив их.

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