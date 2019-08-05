Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

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Средний доход граждан России за 20 лет увеличился в 20 раз — данные исследования.

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Фото, видео : © РИА Новости / Валерий Мельников

Заработная плата россиян за прошедшие 20 лет стала выше в 20 раз и в общей сложности составляет 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают РИА Новости.

Исследование проводилось по данным средней заработной платы за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года. Объектом для анализа стали 27 отраслей.

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Эксперты отмечают ощутимую разницу в достатке различных слоев населения. Самыми высокооплачиваемыми стали сотрудники добывающих отраслей, а низкооплачиваемым оказался труд работников легкой промышленности.

Самой прибыльной стала отрасль «Добыча полезных ископаемых». Похвастаться хорошим заработком могут нефтяники, газовики и шахтеры — 37% из них зарабатывают неплохие деньги.

34% сотрудников «Рыболовства и рыбоводства» имеют ежемесячный доход в размере 75 тысяч рублей и выше.

В лидерах также финансисты. Более 33% банковских служащих получают высокую заработную плату. По мнению экспертов, это связано с финансовой ответственностью, которую имеют эти сотрудники. Выше среднего оценивают также труд в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональной, научной и технической деятельности». По меньшей мере четверть из них получает порядка 75 тысяч рублей в месяц.

Исследователи выделили четыре отрасли, где более 20% сотрудников зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц.

Так, в отрасли «Легкая промышленность», около 30% ее работников довольствуются такой зарплатой. Примерно в эту же сумму — 15 тысяч рублей — оценивается труд работников (более 21%) сфер «Образование», «Сельское и лесное хозяйство» и «Гостиницы, кафе и рестораны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты.

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