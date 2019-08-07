В Челябинской области поселок сползает в угольный карьер — репортаж

, 10:28 Эфирная новость 34

Глава поселения пока кормит граждан обещаниями о скором предоставлении нового жилья.

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Фото, видео : ТАСС/Метцель Михаил, 5-tv.ru

В Челябинской области «увядает» Роза. Так называется поселок, в котором сотни людей «соседствуют» с огромными трещинами, рухнувшими балконами и ямами в человеческий рост. Местные жители боятся стать погребенными заживо, ведь их дома в любой момент могут провалиться сквозь землю.

С улицы двухэтажный барак напоминает руины — перекошенные оконные рамы, провалившиеся балконы. Кажется, еще немного и рухнут перекрытия. Рядом с домом — наспех накиданные камни, которые чиновники пытаются залить бетоном.

Глава поселения обещает: новое жилье будет, к новому году. Вот только к какому? Светлана Свечкарева узнавала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Магнитогорске Челябинской области неизвестные взорвали автомобиль.

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