90-е возвращаются? Неизвестные взорвали автомобиль в Магнитогорске—фото с места

Неизвестные взорвали легковой автомобиль в Магнитогорске. Инцидент произошел утром в среду, 7 августа, когда водитель машины открыл дверь, сообщает URA.RU. Сейчас мужчина находится в больнице. На кадрах с места видно, что ЧП случилось рядом с одним из жилых домов.

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«Этим делом занимается Следственный комитет», — цитирует издание представителя пресс-службы полицейского главка региона, который также уточнил, что на данный момент силовики опрашивают очевидцев. Место взрыва оцеплено.

О состоянии потерпевшего пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на складе боеприпасов в Ачинске, по факту которого возбуждено уголовное дело.