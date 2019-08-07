Депутаты предложили включать отопление летом

Во время летнего похолодания в квартирах россиян необходимо включать отопление. С таким предложением выступили депутаты Госдумы.

По словам парламентариев, в июле и августе к ним поступило множество обращений от жильцов, которые замерзают в собственных домах. Причина — аномально холодное лето. Температура в большинстве российских регионов ниже климатической нормы более чем на десять градусов. Россияне просят работников ЖКХ учитывать это, и при необходимости отопление.

Депутаты считают эту просьбу справедливой. Соответствующее предложение уже направлено в министерство ЖКХ.

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