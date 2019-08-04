«Потерпите до среды!»: Синоптики рассказали, ждать ли еще лета москвичам

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По словам специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, мерзнуть придется еще минимум два дня. Но плюс 25 еще будет.

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Фото, видео : ТАСС/Maxim Chernavsky, /Шарифулин Валерий, /Карпухин Сергей

Тема:
Погода 3932

Жителям московского региона придется мерзнуть еще минимум два дня. Об этом сообщил на своей странице в Facebook специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Друзья, потерпите до среды. Во второй половине предстоящей недели вернется летнее тепло, +20…+25. Правда без дождей не обойдется», — написал он.

По словам Тишковца, утром в понедельник, в столице и окрестностях ожидается совсем холодная погода — всего плюс пять-семь градусов, а днем воздух прогреется в лучшем случае до 11-14 градусов. При этом местами еще и пройдут дожди. Но уже со среды погода начнет возвращаться в нормальное для начала августа состояние — столбик термометра поднимется до 15-20 градусов. А к концу недели в регион вернется лето, хотя и несколько дождливое. Синоптик отметил, что таких холодов в августе в московском регионе не было ни разу за последние 70 лет — с 1948 года.

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В свою очередь научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что к концу первой декады августа тепло вернется на всю европейскую часть России.

«Конечно, это будет не жара, но после такой холодной погоды любое потепление будет восприниматься очень позитивно», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аномальной жаре во Владивостоке.

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