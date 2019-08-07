Тренер Валуева скончался за рулем автомобиля в Петербурге

Тренер бывшего боксера Николая Валуева скончался за рулем своего автомобиля во время движения по улице Михаила Дудина в Петербурге во вторник, 6 августа.

По информации 5-tv.ru, у Валерия Дербина остановилось сердце. В результате, продолжив бесконтрольное движение, Hyundai Дербина врезался в припаркованные у дороги машины и спровоцировал ДТП. По предварительным данным, больше в аварии никто не пострадал.

Валерий Дербин — заслуженный тренер России и мастер спорта по греко-римской борьбе и самбо. Среди его воспитанников чемпионы России, Европы и мира, в частности, Николай Валуев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП в Петербурге с последующим возгоранием транспортного средства. В результате аварии водитель автомобиля и пассажирка погибли.