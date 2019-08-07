«Специалист от бога»: Валуев об умершем тренере Валерии Дербине

Смерть тренера бывшего боксера Николая Валуева — Валерия Дербина — стала неожиданностью для всех его воспитанников, коллег и близких, поскольку он не выглядел больным. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил сам Валуев.

Дербин, предположительно, скончался в результате сердечного приступа во вторник, 6 августа. Ему стало плохо, когда он находился за рулем своего автомобиля. Оставшись без управления, его машина продолжила бесконтрольное движение и врезалась в припаркованные на улице Михаила Дудина авто.

«В общем-то, 2-го числа был День ВДВ. Успел свой профессиональный праздник отметить. Он десантник, настоящий боевой товарищ очень многих... Прекрасный спортсмен, его работа в СССР была признана лучшей работой. Специалист от бога, воспитавший огромное количество спортсменов», — рассказал бывший боксер, вспоминая о наставнике.

По словам Николая Валуева, Валерий Дербин в свои 64 года совершенно не производил впечатление больного человека, поэтому произошедшее является огромной неожиданностью. После ДТП спортсмен помогал извлекать тело тренера из машины. Как отметил Валуев, у Дербина действительно, скорее всего, случился сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры аварии с участием автомобиля тренера.