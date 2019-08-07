«Специалист от бога»: Валуев об умершем тренере Валерии Дербине

, 14:07 Эксклюзивное интервью 20

Мастер спорта по греко-римской борьбе и самбо, с которым в свое время работал бывший боксер, скончался за рулем собственного автомобиля во время движения по Петербургу, во вторник, 6 августа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @id199476097, ТАСС /Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Смерть тренера бывшего боксера Николая Валуева — Валерия Дербина — стала неожиданностью для всех его воспитанников, коллег и близких, поскольку он не выглядел больным. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил сам Валуев.

Дербин, предположительно, скончался в результате сердечного приступа во вторник, 6 августа. Ему стало плохо, когда он находился за рулем своего автомобиля. Оставшись без управления, его машина продолжила бесконтрольное движение и врезалась в припаркованные на улице Михаила Дудина авто.

«В общем-то, 2-го числа был День ВДВ. Успел свой профессиональный праздник отметить. Он десантник, настоящий боевой товарищ очень многих... Прекрасный спортсмен, его работа в СССР была признана лучшей работой. Специалист от бога, воспитавший огромное количество спортсменов», — рассказал бывший боксер, вспоминая о наставнике.

По словам Николая Валуева, Валерий Дербин в свои 64 года совершенно не производил впечатление больного человека, поэтому произошедшее является огромной неожиданностью. После ДТП спортсмен помогал извлекать тело тренера из машины. Как отметил Валуев, у Дербина действительно, скорее всего, случился сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры аварии с участием автомобиля тренера.

Читайте также

+18° Днём +21°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Последние новости

14:28
Видео: В Подмосковье полыхают деревянные бытовки рядом с битумным хранилищем
14:22
«Русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко
14:07
«Специалист от бога»: Валуев об умершем тренере Валерии Дербине
13:59
Стало известно имя киллера, которого подозревают в убийстве Михаила Круга
13:53
Депутаты предложили включать отопление летом
13:40
Мединский предложил Квентину Тарантино снимать фильмы в России

Сейчас читают

Юзеры отметили, что дети Пугачевой и Галкина становятся копиями родителей
Кино или жизнь? Звезды сериала «Горюнов» показали, как меняются на съемках
«Беру слова обратно»: Разин изменил мнение о Бузовой после общения с ее матерью

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги