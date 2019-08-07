В Красноярском крае подсчитывают ущерб от взрывов на складе боеприпасов

, 15:17 Эфирная новость 28

В Ачинск возвращаются местные жители, поселок Каменка пока «на замке».

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Фото, видео : ТАСС/Халманова Ольга, 5-tv.ru

Ачинск, который пострадал от взрывов на военном складе, начинает постепенно «оживать»: оперативный штаб отменил в городе режим чрезвычайной ситуации. Возвращаются местные жители, уже заработали предприятия и социальные объекты.

Тем временем поселок Каменка, который находится всего в семи километрах от места ЧП, пока остается «на замке». Людям разрешили вернуться, всего на несколько минут, чтобы забрать необходимые документы. Но не все смогли узнать свои дома.

Станислав Григорьев одним из первых увидел, как выглядит поселок после самой настоящей «бомбежки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК возбудил дело по факту подрыва боеприпасов на складе в Ачинске.

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