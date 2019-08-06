СК возбудил дело по факту подрыва боеприпасов на складе в Ачинске

Следственный комитет во вторник, 6 августа, сообщил о возбуждении уголовного дела по факту подрыва боеприпасов на складе военной части в Ачинском районе Красноярского края.
По версии следствия, в процессе погрузо-разгрузочных работ на территории склада по неустановленной пока причине произошел пожар. Группа огнеборцев предприняла попытку ликвидировать возгорание. В этот момент начался неконтролируемый подрыв снарядов. В результате ЧП один человек погиб и восемь получили травмы различной степени тяжести.
В СК РФ отметили, что осмотр места происшествия будет произведен по окончании разминирования. Расследованием инцидента занимается военный следственный отдел по Красноярскому гарнизону.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском.