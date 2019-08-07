Цифровая гигиена: Как не стать жертвой киберпреступников

Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой киберпреступников в мире развитых информационных технологий. По словам специалистов, мошенники используют вредоносные программы, которые позволяют не только читать сообщения и копировать документы с устройства жертвы, но также активировать микрофон и камеру.

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Чтобы себя обезопасить, прежде всего, необходимо отказаться от скачивания программ из недостоверных источников, пишут AIF.RU. Следует установить антивирус и постоянно обновлять программное обеспечение до последней версии.

Кроме того, специалисты советуют ограничить доступ мобильных приложений к камере, микрофону и геоположению, если это не сказывается на работе программ. Чтобы защитить личные данные от вирусных атак, нужно также заклеивать камеру и микрофон, когда они не используются, а лучше и вовсе завести для переговоров обычный кнопочный телефон, рекомендуют специалисты.

Поскольку главная цель киберпреступников, это получение денежных средств, необходимо осторожнее относиться к регистрации на сомнительных сайтах и стараться придумывать сложные пароли, применяя при этом цифры, символы и буквы разного регистра. Причем следует следить за тем, чтобы пин-коды не повторялись.

Соблюдая все перечисленные меры безопасности, важно помнить, что риск стать жертвой злоумышленников остается всегда, поэтому не стоит держать все денежные средства на одном счете. Лучше завести несколько, а большую часть суммы хранить в банке, чтобы ее нельзя было получить без личной явки в учреждение.

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