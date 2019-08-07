Цифровая гигиена: Как не стать жертвой киберпреступников

, 16:27 55

Эксперты Роскачества рассказали, как обезопасить себя от мошенников и не допустить утечки данных.

Фото : appleinsider.ru

Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой киберпреступников в мире развитых информационных технологий. По словам специалистов, мошенники используют вредоносные программы, которые позволяют не только читать сообщения и копировать документы с устройства жертвы, но также активировать микрофон и камеру.

«Русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко

Чтобы себя обезопасить, прежде всего, необходимо отказаться от скачивания программ из недостоверных источников, пишут AIF.RU. Следует установить антивирус и постоянно обновлять программное обеспечение до последней версии.

Кроме того, специалисты советуют ограничить доступ мобильных приложений к камере, микрофону и геоположению, если это не сказывается на работе программ. Чтобы защитить личные данные от вирусных атак, нужно также заклеивать камеру и микрофон, когда они не используются, а лучше и вовсе завести для переговоров обычный кнопочный телефон, рекомендуют специалисты.

Поскольку главная цель киберпреступников, это получение денежных средств, необходимо осторожнее относиться к регистрации на сомнительных сайтах и стараться придумывать сложные пароли, применяя при этом цифры, символы и буквы разного регистра. Причем следует следить за тем, чтобы пин-коды не повторялись.

Соблюдая все перечисленные меры безопасности, важно помнить, что риск стать жертвой злоумышленников остается всегда, поэтому не стоит держать все денежные средства на одном счете. Лучше завести несколько, а большую часть суммы хранить в банке, чтобы ее нельзя было получить без личной явки в учреждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать кражи денег с карты.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +8°
65.09
-0.11 72.89
-0.18
Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Последние новости

17:23
«Маленький друг Волочковой»: Сына Собчак попарили в итальянской бане
17:09
В Италии утвержден закон о штрафах до миллиона евро для судов с беженцами
16:59
Неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников
16:49
Жителя ХМАО пригласили восстанавливать собор Парижской Богоматери
16:38
«Подумала, что это Лобода»: поклонникам не терпится выдать певицу замуж
16:27
Цифровая гигиена: Как не стать жертвой киберпреступников

Сейчас читают

Леонардо Ди Каприо и его невеста Камила устроили знакомство с родителями?
«Сумасшедшие деньги!» Сколько получает Цымбалюк-Романовская за съемки в ток-шоу?
«Русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги