Американские ученые развенчали популярный миф о кофе

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Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 785 человек.

Фото : ТАСС/Новодережкин Антон

Американские ученые в научном журнале Sleep опубликовали результаты исследования, в которых изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон.

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Специалисты пришли к выводу, что если выпить кофе или чай за четыре часа до сна, то он не окажет вредного воздействия на организм. А вот никотин значительно повышает риск бессонницы.

В эксперименте участвовали 785 человек, за их состоянием наблюдали на протяжении более пяти тысяч дней. Участникам исследования нужно было записывать в дневник количество выпитых чашек кофе и рюмок алкоголя, а также сигарет, выкуренных перед сном. Однако в эксперименте не учитывались индивидуальные особенности организма, а ведь они могут напрямую влиять на качество сна.

Ранее стоматологи рассказали, что «несладкие» напитки тоже разрушают зубы. Добавки атакуют не только эмаль, но и проникают глубоко в мягкие ткани, в пульпу.

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