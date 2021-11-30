Почему шум в ушах может быть симптомом серьезных заболеваний

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Игорь Рязов
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Шум в ушах может появиться у людей, страдающих проблемами с позвоночником и суставами.

Почему шум в ушах может быть симптомом серьезных заболеваний

Фото: www.globallookpress.com /Bernard Jaubert

Врачи считают, что шум в ушах категорически нельзя игнорировать. По мнению медиков, часто повторяющийся симптом может быть недвусмысленным сигналом организма о том, что пора всерьез заняться своим здоровьем.

Звон или приглушенное гудение в ушах может свидетельствовать о серьезных воспалительных процессах в ушной раковине, вызванных попаданием внутрь нее жидкости или инородных тел. Об этом сообщает ФАН.

Помимо этого, шумы могут говорить о развитии ушных пробок или увеличении носоглоточной миндалины, которые грозят частичной или полной потерей слуха, в зависимости от запущенности заболевания. Специалисты в таких случаях советуют незамедлительно идти на прием к ЛОРу.

Сердечно-сосудистые заболевания также могут сопровождаться шумом в ушах, что может говорить о наличии у пациента бляшек в стенках артерий, повышенного холестерина и высокого артериального давления.

Шум в ушах может появиться у людей, страдающих проблемами с позвоночником и суставами. Например, развитие остеохондроза шейного отдела грозит нарушением в работе нервных окончаний, а также негативным влиянием на мозговую активность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что врач-эндокринолог рассказал о способе измерения уровня сахара по поту.

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