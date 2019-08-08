Какой праздник отмечают 8 августа и что нельзя делать в этот день

В среду, 8 августа, православные верующие почитают священномученика Ермолая Никомедийского. Согласно Библии, Ермолай был одним из ранних христиан — принял мученическую смерть за веру в 305 году.

Ермолаев день на Руси ознаменовывал собой окончание жатвы и приближение осени — поэтому осеннюю погоду определяли именно в этот день. В народе считалось, что если на Ермолая листья на липах начинают желтеть — то осень наступит рано. Особое внимание уделялось кошкам — на Руси верили, что тому, возле кого животное уляжется отдохнуть, весь следующий год будут сопутствовать удача и богатство.

Женщинам 8 августа строго запрещалось работать в поле и заниматься любыми видами рукоделия, в том числе шитьем или вязанием. Считалось, что девушка, которая возьмет в Ермолаев день в руки иглу, будет несчастлива в браке.

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