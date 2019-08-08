Какой праздник отмечают 8 августа и что нельзя делать в этот день

, 1:28 76

В этот день по православному календарю чтят память раннехристианского мученика Ермолая Никомедийского.

Фото : www.globallookpress.com

В среду, 8 августа, православные верующие почитают священномученика Ермолая Никомедийского. Согласно Библии, Ермолай был одним из ранних христиан — принял мученическую смерть за веру в 305 году.

Ермолаев день на Руси ознаменовывал собой окончание жатвы и приближение осени — поэтому осеннюю погоду определяли именно в этот день. В народе считалось, что если на Ермолая листья на липах начинают желтеть — то осень наступит рано. Особое внимание уделялось кошкам — на Руси верили, что тому, возле кого животное уляжется отдохнуть, весь следующий год будут сопутствовать удача и богатство.

Женщинам 8 августа строго запрещалось работать в поле и заниматься любыми видами рукоделия, в том числе шитьем или вязанием. Считалось, что девушка, которая возьмет в Ермолаев день в руки иглу, будет несчастлива в браке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие приметы стоит обратить внимание в день Анны Зимоуказительницы, матери Пресвятой Богородицы.

Читайте также

+14° Днём +23°
Ночью +11°
65.09
-0.11 72.89
-0.18
Не судьба: несовместимость мужчины и женщины по знаку зодиака

Последние новости

2:18
«Ну, как не стырить?»: Лолита угостилась фруктами соседей
1:55
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Новороссийском
1:38
5-tv.ru публикует список пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском
1:28
Какой праздник отмечают 8 августа и что нельзя делать в этот день
1:12
Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии возросло до 43 человек
0:57
Настоящее чудо: ребенок ожил после клинической смерти в результате ДТП под Новороссийском

Сейчас читают

Видео: «танцующий миллионер» отшлепал моделей в новом челлендже
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила сына
Видео: автобус с пассажирами рухнул с обрыва в кювет в Новороссийске

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги