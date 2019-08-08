«Живем на пляже»: Утяшева показала трогательное видео с детьми

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Первые дни августа все семейство телеведущей проводит на отдыхе и постоянно радует поклонников теплыми кадрами.

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Фото, видео : Instagram @liasanutiasheva

Телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram трогательное видео с отдыха, на котором запечатлены все члены ее семьи — супруг Павел Воля и дети. В описании под роликом Утяшева рассказала, что они с Волей только и делают, что весь отпуск предаются детским забавам: строят песочные замки, сражаются с волнами, наряжаются и даже спят в обед.

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«Смотрим на мир глазами детей👀, живем на пляжеОстановись, мгновение», — добавила телеведущая.

Поклонники звездного семейства, в свою очередь, пришли в восторг от опубликованных кадров, признавшись Ляйсан Утяшевой и Павлу Воли в любви.

«Такие теплые, полные оптимизма и позитива строки и слова, которые имеют великую силу, которые заставляют мою душу и сердце улыбнуться! Спасибо», — прокомментировал один из них.

«Лясечка и Паша, ну, какие же вы милые и детки рядышком. Просто здорово! 20 раз пересмотрела», — признался пользователь.

«Очень красивый клип! Очень рада за вашу семью, вы пример миллионам семей!» — написал еще один юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Утяшева в коктейльном платье устроила мастер-класс по ловле рыбы.

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