Ляйсан Утяшева в коктейльном платье показала, как надо ловить рыбу — видео

, 11:40 Видео 54

Телеведущая проводит последние дни июля на отдыхе с супругом Павлом Волей и детьми.

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Фото, видео : Instagram @liasanutiasheva

Телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram кадры с семейного отдыха. Судя по видео, в один из дней она вместе с супругом Павлом Волей и детьми отправилась на морскую рыбалку. По словам Утяшевой, ей очень нравится это занятие, хоть его и не считают женским.

«Любовь к рыбалке привил мне дедушка с четырех лет. И вот уже 30. Мои говорят, что я „фартовая“. Платье в горошек на удачу», — написала телеведущая.

Поклонников семьи Утяшевой и резидента Comedy Club особенно восхитил тот факт, что телеведущая ловит рыбу в коктейльном платье.

«А на рыбалку можно было так нарядно ходить? Вот я лошара, могла бы всю рыбу с рыбаками давно покорить. Сидела в тени своего все эти годы. Спасибо, Леся!» — пошутила в комментариях подписчица.

«Класс! А платье — бомба!» — подтвердил еще один пользователь.

«Вау! В платье? Серьезно?» — не сдержался юзер.

Сама Ляйсан Утяшева свой «странный», по мнению поклонников, образ предпочла не объяснять.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандальный блогер Лена Миро раскритиковала новый имидж телеведущей.

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