Шокирующее видео: Чудовищное нападение на москвича — 18+

, 10:59 Внимание: шокирующие кадры! 168

Двое преступников избили и ограбили 35-летнего мужчину. С колото-резаными ранениями пострадавший был доставлен в больницу.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, ren.tv

Жестокая неравная драка с поножовщиной случилась еще 14 июля у метро «Солнцево» Москве. РЕН ТВ опубликовал видео с места преступления.

Судя по ролику двое мужчин вступили в словесную перепалку с третьим. Последний, вероятно, предложил разобраться в поединке «один на один», однако конфликтующая сторона решила иначе и стали нападать вдвоем. После того как у одного из драчунов в руках был замечен нож, будущей жертвой жестокого избиения была предпринята попытка остановить драку, но нападавших это только раззадорило.

Полную версию избиения невозможно показать по этическим соображениям. После того, как потерпевшего уронили на лавку, его стали жестоко избивать. В процессе избиения уже беспомощному мужчине было нанесено несколько ножевых ранений в лицо.

У невольных свидетелей преступления началась истерика. Не реагируя на крики людей: «Вызовите скорую!» — преступники хладнокровно продолжали измываться над своим оппонентом. После чего спокойно покинули место происшествия.

35-летний Юрий М. чудом остался жив. С тяжелыми ранами он был доставлен в реанимацию. В настоящее время он все еще в больнице. Потерпевший уверяет, что у него были похищены денежные средства. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как стало известно 5-tv.ru, один из злоумышленников был задержан в ночь на 8 августа и помещен в ИВС, поиски второго участника избиения ведутся.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео драки с поножовщиной на дороге в Петербурге.

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