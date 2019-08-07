Камера наблюдения сняла драку с поножовщиной на дороге в Петербурге

, 23:07 Эксклюзивное видео 41

Инцидент произошел 7 августа возле моста Александра Невского. Одного из участников потасовки госпитализировали с ранением.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Драку с поножовщиной в центре Петербурга возле моста Александра Невского сняла камера наблюдения. Как сообщает 78.ru, в результате потасовки ранение получил один человек.

Судя по кадрам, в инциденте принимали участие пассажиры двух автомобилей. Четверо мужчин из одной машины и четверо из другой стали выяснять отношения прямо на дороге. Словесная перепалка быстро переросла в кулачный бой.

Дерущиеся мужчины практически перекрыли часть дороги. Автомобилистом приходилось объезжать разъяренных мужчин.

Один из участников потасовки оказался лежащим на проезжей части, судя по всему, он получил тяжелую травму. По данным телеканала 78.ru, мужчину госпитализировали с проникающим ранением.

Полиция ведет розыск подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что камера наблюдения сняла массовую драку со стрельбой на юге Москвы.

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