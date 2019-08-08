Завтрак под пальмами: Звезда «Дома-2» Романец пожелала своим фанатам такого же утра

Звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Романец продолжает рассказывать подписчикам в Instagram о своем отдыхе на Бали. В четверг, 8 августа, она опубликовала снимок, на котором ей удалось продемонстрировать как фигуру в купальнике, так и свой «островной» рацион. В подписи под фотографией Романец пожелала пользователям когда-нибудь встретить утро в такой же обстановке — в бассейне среди пальм и с завтраком, где сочетаются фрукты и изысканные сладости.

Instagram @_viktoriya_14