Завтрак под пальмами: Звезда «Дома-2» Романец пожелала своим фанатам такого же утра

, 11:45 Фото 268

Светская львица выложила фотографию с отдыха на Бали, на которой продемонстрировала свой утренний рацион и обстановку для приема пищи.

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Фото, видео : Instagram @_viktoriya_14

Звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Романец продолжает рассказывать подписчикам в Instagram о своем отдыхе на Бали. В четверг, 8 августа, она опубликовала снимок, на котором ей удалось продемонстрировать как фигуру в купальнике, так и свой «островной» рацион. В подписи под фотографией Романец пожелала пользователям когда-нибудь встретить утро в такой же обстановке — в бассейне среди пальм и с завтраком, где сочетаются фрукты и изысканные сладости.

Instagram @_viktoriya_14

Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Юзеры остались под впечатлением от увиденного. Особенный восторг у них вызвала фигура дивы.

«Мотиватор для похудения!» — прокомментировал один из них.

«Пресс просто огонь!» — добавил другой.

«Вызываешь гордость!» — признался подписчик.

Виктория Романец, в свою очередь, поблагодарила пользователей за высказанные комплименты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Дома-2» устроила кровавую разборку на почве ревности.

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