Подозреваемый в убийстве Круга киллер, сидя в тюрьме, убил еще двоих

Подозреваемый в убийстве шансонье Михаила Круга — участник банды «Тверские волки» Александр Агеев, который сейчас находится в тверском СИЗО, мог задушить своих сокамерников в колонии для заключенных с пожизненным сроком «Полярная сова».

«Мы их долго не могли вытащить из „Полярной совы“ — Агеев совершил убийство двоих сокамерников. Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их, и все. Это затормозило процесс, а так бы на месяц раньше провели окончательные эксперименты», — цитирует «Московский комсомолец» собственный источник в СКР.

В среду, 7 августа, стало известно о том, что следователи вышли на предполагаемого соучастника убийства Круга. При этом подозреваемый заявил, что сам он певца не убивал, якобы это сделал ныне покойный Дмитрий Веселов, еще один участник банды. Следователи продолжают разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Агеев сделал чистосердечное признание.