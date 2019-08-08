Фото: Богомолова перекосило рядом с Собчак на премьере фильма Тарантино

Константин Богомолов и Ксения Собчак решили вместе выйти в свет. Для этого парочка выбрала премьеру фильма «Однажды в Голливуде» культового режиссера Квентина Тарантино, сообщают Дни.ру.

Ксения Собчак пришла на закрытый показ в элегантном белом платье, на шпильках и с агрессивным красным маникюром. Вероятно телеведущая готовилась к тому, что сделает совместное фото с Тарантино. В сети под этим снимком поклонники уже пошутили, мол — променяла театрального режиссера на киношного.

Константин Богомолов при этом был расслаблен, и много юморил. На культурном мероприятии театральный деятель отвлекал Собчак от фильма смешными рожицами. Ксения действия кавалера оценила и заливисто хохотала над его выходками. Парочка выглядела абсолютно счастливой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что таролог предсказала скорое расставание Собчак и Богомолова.