«Лед и пламя»: таролог предсказала скорое расставание Собчак и Богомолова

, 7:09 Эксклюзивное интервью 77

Специально для читателей 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова ответила на вопросы о совместном будущем Ксении Собчак и Константина Богомолова.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Роман Ксении Собчак и Константина Богомолова уже несколько месяцев обсуждает вся страна. Специально для читателей 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова высказала свое мнение, есть ли будущее у этого союза.

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По мнению эзотерика, Собчак и Богомолов просто не могли не начать романтические отношения, поскольку у обоих есть те черты личности, которые не могли не понравиться им друг в друге.

«Две личности очень яркие соприкоснулись именно теми гранями, которыми с другими соприкоснуться совершенно невозможно. В том, что они притянулись таким образом, на мой взгляд, есть кармичность какая-то. Проскочить мимо друг друга они просто не могли», — уверена Марианна.

Таролог убеждена — поскольку и Ксения, и Константин — персоны яркие и неординарные, «лед и пламя», отношения у них будут такими же. Роман, считает Абравитова, будет бурным и очень эмоциональным и обязательно станет достоянием общественности — влюбленные просто не смогут держать в секрете кипящие между ними страсти. Однако долго такой эмоциональный накал выносить невозможно — поэтому пара, по мнению специалиста, быстро разойдется, однако этот краткосрочный роман и Собчак, и Богомолов запомнят на всю жизнь.

«Непредсказуемые эмоции какие-то, это действительно будет выматывающе. Это будет короткий, но настолько яркий период времени, что они из этого союза выйдут с какими-то шрамами. Но такого уже больше в жизни у них не повторится», — предрекает таролог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в социальных сетях появилась информация о скорой свадьбе Богомолова и Собчак.

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