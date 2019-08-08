  1. Пятый канал
  4. Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

, 16:28 102

О задержании бывшего руководителя республики в результате очередного штурма спецназа сообщил Интерфакс.

Фото : ТАСС/ Никольский Алексей

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.

В четверг, 8 августа, спецназовцы предприняли очередной, третий по счету, штурм резиденции экс-президента в Кой-Таше. В результате Алмазбек Атамбаев сдался властям, об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в Киргизии внутренним делом страны. Российских граждан, находящихся на территории республики в посольстве РФ просили не приближаться к месту проведения операции.

Как сообщал 5-tv.ru, в результате нескольких штурмов дома Атамбаева более 50 человек получили ранения, один спецназовец погиб.

Читайте также

+22° Днём +23°
Ночью +12°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Последние новости

17:48
Старшенбаум вовсю веселится в Турции после расставания с Петровым — видео
17:37
СК назвал причину ДТП под Новороссийском
17:25
Станислав Садальский рассказал, что в детстве его избивал отец
17:17
В Ставрополе задержан мужчина, убивший приятеля за сексуальные домогательства
16:55
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Турции
16:46
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз — видео

Сейчас читают

Памела Андерсон 2.0: «Австралийскую Кардашьян» сравнили с секс-символом 90-х
Взрывы слышны в районе ЧП в войсковой части в Северодвинске
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги