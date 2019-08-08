Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.

В четверг, 8 августа, спецназовцы предприняли очередной, третий по счету, штурм резиденции экс-президента в Кой-Таше. В результате Алмазбек Атамбаев сдался властям, об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в Киргизии внутренним делом страны. Российских граждан, находящихся на территории республики в посольстве РФ просили не приближаться к месту проведения операции.

Как сообщал 5-tv.ru, в результате нескольких штурмов дома Атамбаева более 50 человек получили ранения, один спецназовец погиб.