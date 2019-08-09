«Усталые и очень звездные»: Вайкуле сняла на видео спящего артиста своего шоу

Лайма Вайкуле опубликовала забавное видео, где нарушила сон артиста своего шоу. Певица вместе с танцорами и музыкантами выступала на фестивале «Рандеву», который проходит в Юрмале с 8 по 10 августа.

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На кадрах Вайкуле подходит к мирно спящему парню и говорит:

«Вот так выглядят звезды на фестивале „Рандеву“. Усталые и очень звездные».

Однако неожиданно молодой человек просыпается, снимает повязку с глаз и в ужасе смотрит в камеру, чем изрядно смешит Вайкуле.

Поклонники шутку оценили, а некоторые даже позавидовали молодому человеку, несмотря на «бесцеремонную побудку» звезды.

«Вот бы так каждому проснутся и перед тобой…», — предался мечтаниям поклонник певицы.

«Голос такой бархатный», — отметил другой пользователь

«Люблю вас, Лайма, всех благ вам и вашим близким», — признался фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сходили на дискотеку.