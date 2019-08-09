Активисты бьют тревогу: странам Скандинавии грозит экологическая катастрофа

Реальная угроза экологической катастрофы нависла над странами Скандинавии.

Экологи Норвегии нашли огромную свалку токсичных отходов всего в нескольких километрах от популярных туристических мест.

Норвегия вместе с соседней Швецией входит в тройку самых экологически чистых стран в мире, но все это может оказаться мифом.

Об опасности вполне реальной экологической катастрофы Союз охраны окружающей среды Норвегии в специальном обращении предупредил других соседей Норвегии по Баренцеву морю. В том числе Россию. Активисты рассказали и о еще одном примере «ответственной» политики Норвегии в области защиты природы. Ядовитая свалка в Молде оказалась не единственным источником повышенной опасности. Масштабы бедствия куда серьезнее.

В этом убедился Андрей Захаров

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