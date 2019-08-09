  1. Пятый канал
  4. Активисты бьют тревогу: странам Скандинавии грозит экологическая катастрофа

Активисты бьют тревогу: странам Скандинавии грозит экологическая катастрофа

, 8:38 Эфирная новость 26

Норвегия очень гордится своей заботой об окружающей среде на международном уровне и имеет хорошую репутацию, однако на деле все оказалось не так прозрачно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Даничев

Реальная угроза экологической катастрофы нависла над странами Скандинавии.

Экологи Норвегии нашли огромную свалку токсичных отходов всего в нескольких километрах от популярных туристических мест.

Норвегия вместе с соседней Швецией входит в тройку самых экологически чистых стран в мире, но все это может оказаться мифом.

Об опасности вполне реальной экологической катастрофы Союз охраны окружающей среды Норвегии в специальном обращении предупредил других соседей Норвегии по Баренцеву морю. В том числе Россию. Активисты рассказали и о еще одном примере «ответственной» политики Норвегии в области защиты природы. Ядовитая свалка в Молде оказалась не единственным источником повышенной опасности. Масштабы бедствия куда серьезнее.

В этом убедился Андрей Захаров

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе растет число жертв аномальной жары.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +13°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

8:57
Сергей Жуков пожаловался на четырехчасовое ожидание концерта Лопес в Москве
8:47
«Русская Кардашьян» похвасталась пышными формами в раздевалке тренажерного зала
8:38
Активисты бьют тревогу: странам Скандинавии грозит экологическая катастрофа
8:32
«Режим питания нарушать нельзя»: Лиза Галкина придумала «пряничную» диету
8:25
Почему китайские сливы и абрикосы скоро исчезнут с российских прилавков
8:16
Совет от Лолиты Милявской: Чем лучше всего опрыскивать помидоры

Сейчас читают

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами
Какой праздник отмечают 9 августа и что нельзя делать в этот день
«Невероятно!» Лариса Вербицкая поразила фанатов гибкостью

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги