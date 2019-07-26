Западная Европа раскалена до предела. Число жертв аномальной жары растет.

В Лондоне давки у входов в общественные бассейны, в Бельгии — многочасовые задержки поездов, во Франции — пересохли водоемы. Швейцария «отметилась» селями — тают ледники.

Палящий зной грозит всему континенту «голодом» — фермеры могут вообще остаться без урожая. Экологи в один голос трубят– все это из-за глобального потепления и планету нужно спасать, пока не поздно. О суровом выживании в «красной зоне» в видеосюжете Кристины Федоровой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе погода бьет температурные рекорды.