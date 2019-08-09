В Петербурге отмечают 75-летие со дня окончания Ленинградской битвы

Для Петербурга сегодня особенный день воинской славы. 9 августа 44-го завершилась кровопролитная и затяжная битва за Ленинград. Сегодня в честь 75-летия с момента ее окончания в городе на Неве почтят память героев. Один из тех, кто приближал ленинградский день победы — был генерал Свиридов.

Владимир Свиридов — незаслуженно забытый своей Родиной герой чуть ли ни с юности стоял за нее с оружием в руках. Сначала повоевал в царской армии в Первую мировую войну. После революции решил было стать сельским учителем, но был мобилизован в Красную армию, проявил себя в гражданскую войну и сделал военную карьеру. Да такую, что в свои сорок с небольшим стал генералом, и в этом чине встретил Великую Отечественную.

О подвигах полководца вспомнил Дмитрий Зименкин.

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